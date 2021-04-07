Как жители Карелии смогут легализовать незаконные гаражи: разработана инструкция

Управление Росреестра по Карелии подготовило разъяснения, как будет на практике действовать закон о "гаражной амнистии", позволяющий легализовать гаражи, оказавшиеся вне закона.

С 1 сентября 2021 года вступит в силу закон, регламентирующий оформление прав собственности на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, когда начал действовать Градостроительный кодекс РФ. Владельцам таких гаражей больше не придется доказывать свое право на имущество через суд.

Карельское управление Росреестра разработало пошаговую инструкцию, как должны будут действовать владельцы гаражей.

"Чтобы оформить такой гараж в собственность граждане должны обратиться в орган местного самоуправления или орган государственной власти субъекта с целью предоставления земельного участка из неразграниченной государственной собственности, с заявлением о предоставлении земельного участка под существующим гаражом с приложением документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на земельный участок и гараж должен будет подать соответствующий орган власти", - сообщили в Росреестре.

Закон устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".