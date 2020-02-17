Какие этапы включают в себя демонтажные работы

Демонтажные работы – это неотъемлемая часть строительного процесса.

Новые дома сменяют старые, и это абсолютная норма. Демонтажные работы – это сложный и многоэтапный процесс, хотя многие склонны полагать иначе. Здесь не обойтись без глубокого понимания ситуации, знания стандартов, специального оборудования и навыков. Работу желательно доверить опытным профессионалам. Только в таком случае можно избежать большого числа рисков и справиться с задачей в оптимально короткий срок.

Здания со временем технологически стареют и просто не способны выполнять возложенный на них функционал. Они становятся опасны для людей, которые в них проживают, и окружающего мира. Современные технологии позволяют возводить надёжные и прочные строения за минимальный промежуток времени. Иногда проще снести здание, чем проводить реставрацию или ремонт такового. Помогут в этом специализированные сервисы, которые занимаются демонтажем.

Ключевые этапы демонтажных работ:

• Планирование. На этом этапе проводится комплексное изучение объекта, который планируется снести. Определяется материал, год постройки, способ возведения, состояние строения, а также ближайшие здания и местность, в рамках которой расположен объект;

• Очистка объекта. На этом этапе из здания удаляют все металлические и деревянные конструкции. Кроме того, ликвидируют проводку и оконные конструкции. Обычно указанный этап проводят вручную или с применением минимального количества техники;

• Демонтаж. На третьем этапе приступают к основной задаче. Изначально проводят разрушение верхних частей сооружения. Если речь идёт о высотках, для работы используют экскаваторы с вмонтированными гидроножницами или стрелами;

• Ликвидация нижней части здания. В этом случае используют экскаваторы высокой мощности. Здание внизу зачастую гораздо крепче, ведь здесь присутствуют несущие конструкции. Для работы часто используют экскаватор, оборудованный гидромолотом;

• Заключительный. На этом этапе происходит полная зачистка территории. Убирают весь строительный мусор и прочие отходы, а также вывозят таковые.

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