Какие отрасли экономики Карелии растут на фоне общего спада промышленности

Промышленное производство в Карелии в прошлом году сократилось почти на 8%, но в целом ряде отраслей произошло увеличение выпуска продукции.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В частности, более чем на 38% выросло производство эксплуатационного оборудования для ядерных установок и почти на 29% — взрывчатых веществ и детонаторов, на 27% — готовых металлических изделий, в 1,7 раза — электрического оборудования.

Увеличился выпуск химического оборудования, древесностружечных плит, бумажных мешков, бетона, двигателей и другой продукции.

Почти в 4 раза выросло производство мебели.

Кроме того, больше стали выпускать пищевых продуктов, в том числе, кондитерских и молочных изделий.