"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 23 декабря.

9.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет чемпионат по мини-футболу.

10.00 – в конно-спортивном клубе "Аллюр" на ул. Балтийской, 14а состоится "Новогодний Конный Бал-2018".

10.00 – в Кондопоге в ДЮСШ №2 пройдет Кубок Карелии по спортивной борьбе.

12.00 – в турнирном зале школы №2 на ул. Дзержинского, 26 состоится муниципальный темпо-турнир "Солнцеворот" по шашкам.

16.00 – в отеле "Cosmos" на ул. Куйбышева, 26 состоится общественный этнобал-маскарад 2018.