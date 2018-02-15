"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 15 февраля.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15-16 февраля глава Карелии Артур Парфенчиков отпрвится в Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме.

10.00 – в зале заседаний ЗС РК пройдет второе заседание Законодательного собрания Республики Карелия.

10.00 – в общественно-культурном центре НКО Петрозаводска на ул.Шотмана, 8 пройдут итоговое мероприятие конкурса "Активное поколение-2017".

11.00 – у мемориала "Черный тюльпан" пройдет митинг, приуроченный ко дню вывода советских войск из Афганистана.

11.00 – в спорткомплексе "Луми" состоится фестиваль-конкурс "Летящие ласточки-2" (катание на коньках).

14.00 – в администрации Петрозаводска, 201 каб. Пройдет заседание секции "Экология" Союза городов Центра и Северо-Запада России по теме: "Итоги Года экологии".

15.00 – глава Петрозаводска Ирина Мирошник примет участие в празднике в честь 30-летия МДОУ №108 "Снежинка" (ул.Сыктывкарская, 19).

16.00 - в администрации Петрозаводска, 206 каб. Пройдет заседание Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на общественной территории Петрозаводска (оценка проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Петрозаводского городского округа, определение победителей конкурса).

17.00 – школе №19 на Птицефабрике глава Петрозаводска Ирина Мирошник пройведет личный прием граждан по личным вопросам.