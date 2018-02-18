"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 18 февраля.

В 12.00 - костюмированное шествие по улицам Петрозаводска "Гиперборейская Масленица" (пл. Кирова - пр. К. Маркса – ул. Энгельса - пр. Ленина – Онежская набережная).

В 12.00 - на площади перед мэрией Петрозаводска программа "Масленичный разгуляй".

В 13.00 - Интерактивная программа "Широкая Масленица в Доме Кантеле" (пр. К. Маркса, 6).

В Сортавальском районе Карелии завершится баха "Россия - Северный лес".