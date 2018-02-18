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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 18 февраля.
В 12.00 - костюмированное шествие по улицам Петрозаводска "Гиперборейская Масленица" (пл. Кирова - пр. К. Маркса – ул. Энгельса - пр. Ленина – Онежская набережная).
В 12.00 - на площади перед мэрией Петрозаводска программа "Масленичный разгуляй".
В 13.00 - Интерактивная программа "Широкая Масленица в Доме Кантеле" (пр. К. Маркса, 6).
В Сортавальском районе Карелии завершится баха "Россия - Северный лес".
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