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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг 8 марта.
Международный женский день
10.00 – На лыжной трассе "Фонтаны" пройдет семейный лыжный забег "Мамина радость». Старт будет дан в 10.15, финиш ожидается в 10.45, после прогулка на развилку и 11.20 - пикник и награждение.
18.00 – в ресторане "Карелия" на наб.Гюллинга, 2 состоится XVI городской семейный Бал "Прикосновения Любви".
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За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
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