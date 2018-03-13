Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:55, 13 Марта 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

По теме

Обыски прошли в карельском штабе оппозиционера Алексея Навального
13.03.18 09:15
На дорогах Карелии за 7 дней остановлено 50 пьяных водителей
13.03.18 08:05
ВИДЕО: Осужденный за взятки бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов помолился в храме на зоне
13.03.18 06:40
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 13 марта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков совершит рабочую поездку в Москву.

10.00 – в Законодательном собрании Карелии пройдет заседание комитета по законности и правопорядку.

10.00 – в большом зале администрации Петрозаводска пройдет городское тематическое совещание "О реализации на территории Петрозаводского городского округа программы "Комфортная городская среда".

11.00 – в правительстве Карелии на пр. Ленина, 19 пройдет заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Карелия.

14.30 - в Законодательном собрании Карелии пройдет заседание комитета по здравоохранению и социальной политике.

15.00 – в правительстве Карелии состоится заседание комиссии по вопросам религиозных объединений при главе Карелии.

 

По теме

Обыски прошли в карельском штабе оппозиционера Алексея Навального
13.03.18 09:15
На дорогах Карелии за 7 дней остановлено 50 пьяных водителей
13.03.18 08:05
ВИДЕО: Осужденный за взятки бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов помолился в храме на зоне
13.03.18 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
10.03.2018, 17:49
СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии

Аналитика

07.03.2018 10:40
Политкухня
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
"А вдруг метеорит прилетит?" 10
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 14
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»