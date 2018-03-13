"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 13 марта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков совершит рабочую поездку в Москву.

10.00 – в Законодательном собрании Карелии пройдет заседание комитета по законности и правопорядку.

10.00 – в большом зале администрации Петрозаводска пройдет городское тематическое совещание "О реализации на территории Петрозаводского городского округа программы "Комфортная городская среда".

11.00 – в правительстве Карелии на пр. Ленина, 19 пройдет заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Карелия.

14.30 - в Законодательном собрании Карелии пройдет заседание комитета по здравоохранению и социальной политике.

15.00 – в правительстве Карелии состоится заседание комиссии по вопросам религиозных объединений при главе Карелии.