"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 20 июня.

В 10.00 в Пряжинском районе на реке Шуя открываются всероссийские соревнования по рафтингу среди юниоров до 19 лет

В 11.00 в правительстве Карелии пройдет брифинг, посвященный проведению в Карелии фестиваля Ruskeala Symphony.

В 16.00 в Центре национальных культур и народного творчества откроется фотовыставка "Стоп-кадр!"