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Новости. Общество
08:30, 14 Июля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 14 июля.

9.00 - в Сегеже, в пейнтбольном клубе "Шторм", пройдет старт 3-ого этапа Открытого Чемпионата и Кубка Республики Карелия по пэйнтболу.

12.00 – в селе Шелтозеро Прионежского района пройдет традиционный праздник вепсской культуры "Elon pu" ("Древо жизни").

12.00 – в селе Спасская губа Кондопожского района состоится торжественное открытие районного этнокультурного фестиваля сена.

14.00 – на стадионе "Спартак" (ул. Герцена, 1) пройдет матч ФК "Карелия" (Петрозаводск) – ФК "Автофаворит" (Псков) в рамках Первенства России по футболу МРО "Северо-Запад".

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