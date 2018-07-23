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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 23 июля.
10.00 - в большом зале администрация Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
11.00 – в фойе у зала заседаний правительства РК состоится пресс-подход министра природных ресурсов и экологии РК А.А.Щепина о проведении в Карелии Национального лесного форума.
21-29 июля - на Онежском озеро продолжатся всероссийские соревнования по парусному спорту "Банковский Кубок – Онежская регата 2018".
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