"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 30 декабря.

14.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет чемпионат по мини-футболу.

17.00 – на Кургане состоится командный спринт "Новогодняя гонка" (лыжи).