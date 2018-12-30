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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 30 декабря.
14.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет чемпионат по мини-футболу.
17.00 – на Кургане состоится командный спринт "Новогодняя гонка" (лыжи).
Все главное - здесь: #stolicaonego
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