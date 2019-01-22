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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 22 января.
План мероприятий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, на январь.
Прием заявок на участие в конкурсах Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2019".
10.00 – в администрации на пр. Октябрьском, 5 состоится заседание административной комиссии.
14.30 – на ул. Энгельса, 4 пройдет заседание Правительственной комиссии Карелии по обеспечению безопасности дорожного движения.
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