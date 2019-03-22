"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 22 марта.

20-24 марта – в СК "Луми" на Неглинской наб., 5 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2018-2019 гг.

11.00 – в музейно-образовательном комплексе им. К. Андреева на Древлянской наб., 22А выполнят задания VI Межрегионального конкурса по экологии леса и охране окружающей среды "Берендей".

14.15 – на пр. А. Невского, 33 состоится заседание рабочей группы по неформальной занятости.

15.00 – в ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов РК на ул. Г. Титова, 3 пройдет торжественное награждение победителей онлайн-конкурса знатоков карельского, вепсского и финского языков "КарелиЯ – это Мы".

16.00 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 состоится торжественная церемония награждения участников конкурса профессионального мастерства "Педагог года 2019".

16.00 – в администрации Петрозаводска пройдет встреча с участниками международного проекта "Гражданский диалог". В рамках семинара "Лучшие практики сотрудничества с гражданами в Республике Карелия: примеры Олонца, Пряжи и Петрозаводска".

17.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится гала-концерт и награждение лауреатов XVIII Открытого конкурса исполнителей камерной музыки "Наполним музыкой сердца".