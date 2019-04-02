"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 2 апреля.

2 апреля – День единения народов.

2- 6 апреля – рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Москву.

1-14 апреля – в Национальной библиотеке Карелии пройдет VIII муниципальная выставка детского декоративно-прикладного творчества "Нить из прошлого в настоящее", посвящённая Году театра в России и Году "Калевала" в Карелии.

1-4 апреля – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится школьная волейбольная лига.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет городское тематическое совещание "Об основных направлениях экономического развития Петрозаводского городского округа".

11.00 – на ул. Энгельса, 4 состоится заседание Межведомственной комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений в Карелии под председательством заместителя главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами А. Пшеницына.

17.00 – в ТРК "Лотос PLAZA", ТРЦ "Макси" и "Тетрис" пройдет акция по продвижению и развитию чтения "Город читает детям", посвящённая 250-летию со дня рождения И.А. Крылова.