Новости по теме
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 22 апреля.
22 апреля – Рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Лахденпохский район.
10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
17.00 – состоится встреча со студентами Карельского филиала РАНХиГС "Мероприятия, реализуемые администрацией Петрозаводского городского округа в области охраны окружающей среды и в сфере благоустройства городских территорий".
19.00 – во Дворце искусств в Кондопоге состоится гала-концерт лауреатов Международного конкурса органных дуэтов Оrgano Duo.
Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".
График проведения апрельских экологических акций.
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