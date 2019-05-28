"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 28 мая.

28 мая – День пограничника.

10.00 – на Бульваре Победы Артур Парфенчиков примет участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику пограничникам Карелии. Состоится митинг.

11.00 – на площадке у ДК "Машиностроитель" состоятся показательные выступления пограничников и спортсменов, выставка оружия, фотовыставка, посвященная 80-летию Пограничного управления по РК.

12.00 – в ДК "Машиностроитель" глава Карелии примет участие в торжественном собрании, посвященном Дню пограничника и 80-летию Пограничного управления по РК. Праздничный концерт.

10.00, 12.30 и 14.10 – в Центральной городской библиотеке им. Д.Я. Гусарова на пр. Октябрьском, 7 доцент кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики ПетрГУ А. А. Скоропадская проведет лекции "Древнегреческий язык как основа древнерусской письменности".