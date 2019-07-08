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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 8 июля.
8 июля – День семьи, любви и верности.
10.00 – в администрации состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
11.00 – на ул. Энгельса, 2 пройдет заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
11.30 – на Онежской набережной на площадке у Речного вокзала состоится парад семьи.
14.00 – в ЗАГСе на ул. Еремеева,1 состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Вручение медалей "За любовь и верность".
16.00 – в Парке культуры и отдыха пройдет семейный ЭкоДень.
19.00 – состоится прямая линия "ВКонтакте" главы Карелии по мусорной реформе.
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