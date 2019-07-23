"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 23 июля.

10.30 - в Петрозаводском городском суде состоится заседание по делу Дмиртриева.

17.00 – на ул. Энгельса, 4 состоится тематическая встреча по вопросам трудового законодательства в отношении иностранных граждан.