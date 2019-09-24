"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 24 сентября.

23-24 сентября – визит в Карелию делегации глав дипломатических ведомств государств – членов Европейского Союза.



9.45 – в Бесовце в аэропорте "Петрозаводск" пройдет церемония регистрации 25-миллионного пассажира а/к "Победа".



10.00 – в администрации Петрозаводска состоится городское тематическое совещание "Вопросы профилактики терроризма и экстремизма в деятельности администрации Петрозаводского городского округа".

10.00 – в детсаду №74 на ул. Боровой, 22 пройдет городская квест-игра по правилам дорожного движения "Азбука дорожного движения".

15.00 – в администрации Петрозаводска состоится семинар "Новеллы законодательства – чего ожидать НКО в новом сезоне".