"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 30 октября.

30 октября – День памяти жертв политических репрессий.



30 октября-1 ноября – пройдет первая международная творческая Лаборатория "Музыкальная МеТЛа".



9.30 – в спа-отеле "Карелия" на наб. Гюллинга, 2 состоится обучающий семинар АО "Корпорация "МСП" и АО "МСП Банк" по мерам поддержки для предпринимателей.



10.45 – на Зарецком кладбище пройдет акция, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий.

11.00 – в Видлице откроется современный инновационный питомник по выращиванию лесных культур.

12.00 – в Красном Бору состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий, с участием НКО Петрозаводска.

14.00 – пройдет заседание правительства Карелии:



1. о проекте бюджета Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

2. о проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

3. об основных направлениях долговой политики Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (пр. Ленина, 19, зал заседаний).

15.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание координационного совета по делам инвалидов при мэре города.

15.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 откроется выставка "Секреты бабушкиного чердака".

16.00 – в Национальном музее Карелии откроется выставка "Эпос. Театр. Время (Из истории петрозаводских театров. XX век)".