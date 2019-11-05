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Новости. Общество
07:55, 05 Ноября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 5 ноября.

5-6 ноября. Рабочая поездка Главы Карелии Артура Парфенчикова в г. Костомукша и Калевальский национальный район.

5-9 ноября. ПетрГУ. Республиканский этнокультурный лагерь "Встреча юных на карельской земле". Открытие − 5 ноября, 12.00 (Молодежный инновационный парк ПетрГУ, пр. Ленина, д. 33).

5-9 ноября. Ресурсный центр развития образования "Ровесник", "Кванториум Сампо" (ул. Крупской, 12). Занятия для детей в возрасте от 10 до 14 лет "Лаборатория дополнительной реальности (AR) и криптографии".

 

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