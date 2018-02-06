"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 7 февраля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков примет в Московской области участие во Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска состоятся публичные слушания о внесении изменений и дополнений в устав городского округа.

В 18.00 в Национальном музее Карелии пройдет публичный лекторий "Оккупационный режим в Петрозаводске 1941–1944 гг".