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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 30 мая.
В 12.00 в министерстве здравоохранения Карелии пройдет семинар для специалистов медицинских организаций "Добровольчество в сфере здравоохранения. Прошлый опыт, настоящие задачи и будущие перспективы".
В 9.30 в мэрии Петрозаводска пройдет День донора.
В 10.00 администрации Петрозаводска состоятся публичные слушания по правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городском округе.
В 16.00 в мэрии пройдут публичные слушания по бюджету Петрозаводска.
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