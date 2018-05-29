"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 30 мая.

В 12.00 в министерстве здравоохранения Карелии пройдет семинар для специалистов медицинских организаций "Добровольчество в сфере здравоохранения. Прошлый опыт, настоящие задачи и будущие перспективы".

В 9.30 в мэрии Петрозаводска пройдет День донора.

В 10.00 администрации Петрозаводска состоятся публичные слушания по правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городском округе.

В 16.00 в мэрии пройдут публичные слушания по бюджету Петрозаводска.