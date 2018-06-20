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Новости. Общество
20:00, 20 Июня 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 21 июня.

В дома петрозаводчан после традиционных летних профилактических работ начнет возвращаться горячая вода.

В 9 часов замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев ознакомится с ходом строительства в Петрозаводске регионального центра спортивной гимнастики.

В 10 часов начнется заседание Заксобрания Карелии. Депутаты планируют обсудить порядка 40 вопросов, в том числе: исполнение бюджета Карелии за 2017 год, кандидатура Светланы Беньяминовой на должность председателя Конституционного суда РК, введение штрафов для нерадивых владельцев домашних животных, временная отмена "золотых парашютов" для чиновников и др.

В это же время в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение дела о закрытии ЦСК на ул.Попова из-за нарушений пожарной безопасности.

А на стадионе ПетрГУ в 10 часов начнется  спортивный фестиваль SportFest. На одной площадке встретятся команды по мини-футболу, стритболу, волейболу, смешанной эстафете, а также любители уличных танцев. 

В 14 часов в региональном министерстве сельского хозяйства будет проходить церемония вручения сертификатов начинающим фермерам и свидетельств на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим в сельской местности.

В 17 часов в петрозаводском Доме бокса откроется межрегиональный турнир памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Леонида Левина.

На острове Кижи вечером можно будет послушать колокольный звон: здесь откроется фестиваль духовной музыки, на который традиционно съезжаются лучшие звонари России.

В 22 часа у Вечного огня в Петрозаводске начнется акция "Завтра была война".

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