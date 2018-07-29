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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 30 июля.
В Петрозаводске пройдет Национальный лесной форум.
10.00 - Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона в большом зале администрации Петрозаводска.
11.00 - Главный онколог Северо-Запада Александр Беляев посетит республиканский онкологический диспансер и проведет пресс-конференцию.
15.45 - Пленарное заседание Национального лесного форума "Лес на благо страны и граждан" в Музыкальном театре.
В течение дня на острове Кижи вепсская молодежь примет участие в программе "Народное судостроение и судоходство".
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