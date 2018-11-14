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Новости. Общество
20:00, 14 Ноября 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг 15 ноября.

15-18 ноября – на ул. Инженерной пройдет Универсальная ярмарка. Время работы – 10.00-18.00.

9.30 – в школе №43 на ул. Попова, 8 состоится городской семинар "Антитеррористическая защищенность образовательной организации в контексте вызовов XXI века".

10.00 – в Законодательном собрании  РК пройдет собрание. 

13.00 – в дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 состоятся всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол – в школу"), муниципальный этап.

14.00 – в Центр воинской славы Петрозаводска на пр. Ленина  2 пройдет занятие молодежного центра "Смена" в рамках проекта "Открывая город": "Центр воинской славы Петрозаводска".

14.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" (финал), муниципальный этап.

15.00 – в зале заседаний Совета РК на ул. Фр.Энгельса, 4 пройдет VI форум молодых политиков.

16.00 – в театре кукол состоится торжественное мероприятие, посвященное 25-летию избирательной системы РФ и Карелии.

15-16 ноября – в Национальном театре Карелии пройдут гастроли Лодейнопольского драматического театра "Апрель".

18.00 – в кафе "Морошка" на ул. Зайцева, 67а отметят День армянской кухни в рамках фестивального движения этнических культур "Аромат национальной кухни".

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