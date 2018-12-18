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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 19 декабря.
11.00 – в правительстве РК пройдет заседание постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в республике под председательством Артура Парфенчикова.
11.00 – в администрации Петрозаводска состоится сессия Петросовета.
14.00 – в тире школы №43 на ул. Попова, 8 пройдет открытие кубка спортивно-стрелкового клуба "СТАРТ" по пулевой стрельбе из пневматического оружия.
14.15 – в правительстве РК состоится заседание Совета по делам инвалидов при главе республики.
14.30 – в Главном управлении МЧС на ул. Правды, 25а пройдет заседание Комиссии правительства РК по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Карелии.
16.00 – на ликеро-водочном заводе "Петровский" состоится презентация нового оборудования.
16.00 – в Музее ИЗО откроется выставка "Онежская палитра".
16.00 – во Дворце творчества на ул. Красной, 8 пройдет торжественная церемония чествования "Лауреатов муниципальной системы образования" по итогам 2018 года.
17.00 – в Карельской государственной филармонии состоится спортивный вечер, посвященный итогам 2018 года.
19.00 – в спортивно-развлекательном центре "Горка" пройдет чемпионат по спортивному туризму в дисциплине "маршрут-пешеходный", "маршрут-водный".
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