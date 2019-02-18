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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 19 февраля.
14.30 – в ЦУКС, в главном управлении МЧС РФ по Карелии, на улице Правды, 25а пройдет заседание Комиссии правительства РК по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
14.30 – в администрации Петрозаводского городского округа, в Зимнем саду, состоится церемония открытия выставки "Испанские страницы в истории Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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