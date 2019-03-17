"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 17 марта.

17 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

15–17 марта – в Центре образования и творчества "Петровский дворец" состоится II Межрегиональный детско-юношеский фестиваль народного творчества "Хумахуш" им. В.Г. Мальми.

16-17 марта – пройдет фестиваль семейных команд "Мы выбираем ГТО". "Фонтаны" – 8.30; бассейн "Н2О" – 18.00.

16-17 марта, 12.00-17.00 – на пр. Карла Маркса, 14 в информационном туристском центре Карелии состоится презентация туристических и оздоровительных возможностей Крыма.

16-17 марта в 11.00 – в Сортавале, на ул. Ленина, 3 в ДЮСШ пройдет чемпионат и первенство Карелии по полиатлону (зимнее троеборье).

12.00 – на "Фонтанах" состоится чемпионат и первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию (лыжная гонка – эстафета).

13.45 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый хоккейный турнир, посвященный воссоединению Крыма с Россией.