Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:00, 21 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 22 марта.

20-24 марта – в СК "Луми" на Неглинской наб., 5 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2018-2019 гг.

11.00 – в музейно-образовательном комплексе им. К. Андреева на Древлянской наб., 22А выполнят задания VI Межрегионального конкурса по экологии леса и охране окружающей среды "Берендей".

14.15 – на пр. А. Невского, 33 состоится заседание рабочей группы по неформальной занятости.

15.00 – в ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов РК на ул. Г. Титова, 3 пройдет торжественное награждение победителей онлайн-конкурса знатоков карельского, вепсского и финского языков "КарелиЯ – это Мы".

16.00 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 состоится торжественная церемония награждения участников конкурса профессионального мастерства "Педагог года 2019".

16.00 – в администрации Петрозаводска пройдет встреча с участниками международного проекта "Гражданский диалог". В рамках семинара "Лучшие практики сотрудничества с гражданами в Республике Карелия: примеры Олонца, Пряжи и Петрозаводска".

17.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится гала-концерт и награждение лауреатов XVIII Открытого конкурса исполнителей камерной музыки "Наполним музыкой сердца".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

20.03.2019 16:21
Обществоведение
"Под ответственность попадают все" 2
Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Зачем нужны губернаторы?
18.03.2019 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 3
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

Пожарные Карелии показали, как разобрать автомобиль после ДТП
Сегодня 16:46
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»