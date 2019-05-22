"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 23 мая.

21-23 мая – рабочая поездка заместителя Секретаря Совбеза РФ Р.Г. Нургалиева в Карелию.

9.00 – в Национальной библиотеке РК пройдет III Международная научно-практическая конференция "Архивы и генеалогия".

10.00 – состоится заседание Заксобрания Карелии.

14.15 – в Управлении труда и занятости РК на пр. А. Невского, 33 пройдет заседание Межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, налога на доходы физических лиц и снижения неформальной занятости.

16.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание рабочей группы по развитию велосипедной инфраструктуры на территории города.

18.00 – в "Акватике" на ул. Пушкинской, 7 пройдет XV фестиваль художественной гимнастики.