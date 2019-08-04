"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 5 августа.

Понедельник, 5 августа – день памяти пострадавших от Большого террора. В урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии состоится акция "Чтение имен»" в ходе которой будут названы имена всех похороненных в Сандармохе людей.

10.00. Администрация Петрозаводска. Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

18.15. Стадион "Юность". Чемпионат Петрозаводского городского округа по футболу - 2019.