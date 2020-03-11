"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 12 марта.

9.00 – пройдет заседание Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

10.00 – состоится заседание Законодательного Собрания РК.



10.00 – в доме творчества детей и юношества №2 на ул. Островского, 26 пройдет конкурсное прослушивание открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "С чего начинается Родина" (дети 5-6 лет).



12.00 – в администрации Петрозаводска состоится торжественное вручение медалей 75-летия Победы.



13.30 – в библиотеке №22 на Лососинском ш., 26 состоится встреча с писателем Яной Жемойтелите.



14.30 – в школе №34 на Комсомольском пр., 21А пройдет естественно-научный квест "Нефть и газ в нашей жизни" для обучающихся 10 классов.

15.00 – в общественно-культурном центре НКО на ул. Шотмана, 8 состоится информационно-методический семинар "Актуальные вопросы отчётности некоммерческих организаций в органы юстиции за 2019 год".