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Некоторые читатели могут подумать, а не слишком ли часто нам предлагают читать о проблемах АО "Пряжинское"? Не коснулся бы этой темы, если бы не широко разрекламированная государством политика импортозамещения в сельскохозяйственном производстве и заманчивые обещания "зеленой" улицы для кредитования хозяйств, попавших в трудную ситуацию.
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