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Новости. Общество
20:00, 17 Февраля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 18 февраля.

В 12.00 - костюмированное шествие по улицам Петрозаводска "Гиперборейская Масленица" (пл. Кирова - пр. К. Маркса – ул. Энгельса -  пр. Ленина – Онежская набережная).

В 12.00 - на площади перед мэрией Петрозаводска программа "Масленичный разгуляй".

В 13.00 - Интерактивная программа "Широкая Масленица в Доме Кантеле" (пр. К. Маркса, 6).

В Сортавальском районе Карелии завершится баха "Россия - Северный лес".

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