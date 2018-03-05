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Новости. Общество
20:00, 05 Марта 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник 6 марта.

9.00 – в спортивном комплексе "Луми" пройдет первенство по фигурному катанию "Весенняя карусель".

10.00 – на набережной Онежского озера в Петрозаводске стартует Международный зимний кайт-марафон "ТрансОнего". Чемпионата мира по сноукайтингу пройдет в Петрозаводске и в Медвежьегорске с 6-10 марта.

10.10 – на территории Республиканского спортивного комплекса "Курган" в Петрозаводске (Курганский проезд, 3) состоятся Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди пенсионеров.

12.00 – в Петрозаводске на ул. Ленинградской, 6-Б состоится торжественное открытие детского сада №53. В торжественном мероприятии примет участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

14.00 - в Молодёжном иннопарке ПетрГУ пройдет защита проектов в рамках грантового конкурса социальных проектов "Молодёжный проектный конвейер".

14.30 - в Национальной библиотеке Карелии на ул. Пушкинской, 5 состоится заседание Коллегии министерства культуры республики.

16.00 – во Дворце творчества на ул. Красная, 8 пройдет городская праздничная концертная программа, посвящённая Международному женскому дню, "Свет женщины, прекрасный и высокий".

18.00. Музыкальный театр РК. Концерт Методие Бужора в сопровождении симфонического оркестра карельской государственной филармонии, посвященный Международному женскому дню.

18.30 – в Детской музыкально-хоровой школе напр. Первомайском, 4а пройдет Парад хоров "Laulu".

19.00 - в ДК "Машиностроитель" на наб. Варкауса, 11 состоится концерт "Танцевальная открытка" детских коллективов городского танцевального клуба "РИТМ", посвященный Международному женскому дню 8 марта.

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