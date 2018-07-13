"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 14 июля.

9.00 - в Сегеже, в пейнтбольном клубе "Шторм", пройдет старт 3-ого этапа Открытого Чемпионата и Кубка Республики Карелия по пэйнтболу.

12.00 – в селе Шелтозеро Прионежского района пройдет традиционный праздник вепсской культуры "Elon pu" ("Древо жизни").

12.00 – в селе Спасская губа Кондопожского района состоится торжественное открытие районного этнокультурного фестиваля сена.

14.00 – на стадионе "Спартак" (ул. Герцена, 1) пройдет матч ФК "Карелия" (Петрозаводск) – ФК "Автофаворит" (Псков) в рамках Первенства России по футболу МРО "Северо-Запад".