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Новости. Общество
20:00, 07 Сентября 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 8 сентября.

День финансиста и День обороны Петрозаводска

9.00 – на стадионе "Юность" пройдет турнир ветеранов по футболу.

9.40 - в Петрозаводской губе Онежского озера на ул. Ригачина, 3 откроется физкультурное мероприятие Петрозаводска по парусному спорту "Осенняя радуга-2018".

10.00 - отъезд участников и журналистов от пл. Ленина в Прионежский район для участия в акции "Чистое Онего".

10.15 – в Сайнаволоке пройдет субботник в рамках акции "Чистое Онего". Сбор участников на I пляже.

11.00 – в Городском доме культуры на пл. Кирова, 1 пройдет актерский мастер-класс в рамках благотворительного кинофорума "Детский КиноМай" (ведущий - актер Андрей Носков). В 12.00 состоится показ фильма "Это твой день" (режиссер Олег Массарыгин).

12.00- на стадионе в поселке Пряжа состоится торжественное открытие международного фестиваля бега "Полумарафон "Карьяла".

12.00 – в микрорайоне "Чистый город" наул. Чистая, 1 торжественно откроют маршрут здоровья "Тропа Ивана-царевича".

14.00 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат и первенство по футболу.

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