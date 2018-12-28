"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 29 декабря.

9.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет чемпионат по мини-футболу.

14.00 – в Национальном театре РК пройдет новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей.

15.00 – в Международном молодежном центре на ул. Балтийской, 73 состоится вечеринка "Merry X-mas and Happy New Year!".

15.20 – в отделе ЗАГСа на ул. Еремеева, 1 пройдет торжественная церемония последней в 2018 году государственной регистрации бракосочетания.

18.30 – в Национальной библиотеке РК состоится проект "Музыка и слово": концерт солистов "У камина".