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Новости. Общество
20:00, 29 Января 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 30 января.

11.00 – в РСК "Курган" пройдет семинар для специалистов по работе с молодежью Карелии.

15.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание городского координационного Совета по делам инвалидов с участием Ирины Мирошник.

15.00 – в администрации Петрозаводска пройдет торжественное мероприятие, посвященное 15-летию со дня основания НФ "Новое образование".

16.00 – в петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева на ул. Мичуринской, 50 состоится открытие культурно-образовательного проекта, посвященного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина "Россия, Пушкин и Любовь". Презентация нового здания ДШИ им. М.А. Балакирева.

16.00 – в Национальной библиотеке Карелии пройдет презентация книги "Сампо. Руны Похъелы", а также открытие выставки "Калевала": Осмо Бородкин, Мюд Мечев, Георгий Стронк. Выставка работ к 170-летию полного издания".

 

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