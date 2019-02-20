"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 21 февраля.

21 февраля – Международный день родного языка.

21-24 февраля – в ПетрГУ, Петрозаводском музыкальном колледже и консерватории пройдет международный хоровой фестиваль имени Г.Э. Терацуянца.

11.00 – состоится заседание Законодательного Собрания РК.

11.00 – на Кургане пройдет республиканская зимняя спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

14.00 – в Центре воинской славы на пр. Ленина, 2 состоится встреча Ирины Мирошник с матерями погибших во время локальных войн солдат, посвященная 30-летию со Дня вывода советских войск из Афганистана.

14.00 – в бассейне "H2O" на ул. Хейкконена, 37 пройдут межмуниципальные спортивные соревнования по плаванию "Открытое первенство МУ СШОР №3".

14.30 – в МЧС Карелии на ул. Правды, 25а состоится заседание межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, налога на доходы физических лиц и снижения неформальной занятости.

15.00 – в точке кипения на пр. Ленина, 31 пройдет семинар, посвященный старту проекта "Молодежный ЭКО Кубок".

16.00 – в ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов РК на ул. Г. Титова, 3 презентуют книжные новинки "Книжная мельница".

16.00 – в Национальной библиотеке РК состоится творческая встреча с поэтом Виктором Дукальтетенко.

20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.