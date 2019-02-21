"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 22 февраля.

21-24 февраля – в ПетрГУ, Петрозаводском музыкальном колледже и консерватории пройдет международный хоровой фестиваль имени Г.Э. Терацуянца.

22-24 февраля – пройдут IV Зимние Полонийные Игры Северо-Западного региона России.

10.45 – в Сортавальском районе на озере Айранне пройдет международный фестиваль "Зимний драйв в Карелии". Начало соревнований в 11.00.

13.00 – в школе №43 на ул. Попова, 8 состоится межрегиональный молодежный сбор лидерских активов "МАСОК.nеt".

14.00 – в школе №43 откроется площадка "Герои в памяти остаются".

14.00 – в бассейне "H2O" на ул. Хейкконена, 37 пройдут межмуниципальные спортивные соревнования по плаванию "Открытое первенство МУ СШОР №3".

15.00 – в администрации Петрозаводска состоится урок мужества для школьников.

18.00 – в отеле "Фрегат" состоится автограф-сессия олимпийской чемпионки Надежды Скардино (в рамках III фестиваля лыжных видов спорта Karelia Ski Fest 2019).