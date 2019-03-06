Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 7 марта.
5-9 марта – на набережной Онежского озера состоится открытый чемпионат и первенство России по сноукайтингу, по зимнему виндсерфингу, кубок Карелии по сноукайтингу, марафон по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции "Транс-Онего 2019". Старт у отеля "Космос". 6-8 марта – начало соревнований в 7.00.
12.00 – в детском саду №21 на ул. Московской, 6а состоится торжественное открытие городского конкурса "Педагог года – 2019" в номинации "Воспитатель".
14.00 – в молодежном иннопарке ПетрГУ на пр. Ленина, 33 пройдет "Диалог на равных" с участницей музыкального проекта "Голос" Дарьей Гроссман.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.02.2019, 21:30
02.03.2019, 12:08
28.02.2019, 10:45
04.03.2019, 12:37
27.02.2019, 11:15
04.03.2019, 09:25
Аналитика
05.03.2019 13:05
Политкухня
Три года назад считалось, что карельские чиновники должны полюбить проектный подход. Помните такую диковинную штуку?
05.03.2019 11:56
01.03.2019 12:44
28.02.2019 13:50
Чтиво
Сегодня 13:45
Личное мнение
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
01.03.2019 12:07
28.02.2019 19:31
28.02.2019 13:03
Медиа
04.03.2019 16:26
Опрос
Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?
Комментарии