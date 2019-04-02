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Новости. Общество
20:00, 02 Апреля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 3 апреля.

2- 6 апреля – рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Москву.

1-14 апреля – в Национальной библиотеке Карелии пройдет VIII муниципальная выставка детского декоративно-прикладного творчества "Нить из прошлого в настоящее", посвящённая Году театра в России и Году "Калевала" в Карелии.

1-4 апреля – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится школьная волейбольная лига.

11.00 – в администрации главы Карелии на пр. Ленина, 19 состоится брифинг "О проведении третьего Чемпионата Республики Карелия "Абилимпикс".

В брифинге примут участие: замминистра образования РК Н.Д. Волкова, и.о. начальника Управления труда и занятости РК Н.Н. Кушнерова, директор Петрозаводского педагогического колледжа О.Н. Старшова.

14.00 – в Музее ИЗО Карелии пройдет презентация альбома детских рисунков по мотивам эпоса "Калевала".

16.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится творческая встреча с авторами книги "Воинская слава Петрозаводска" Ю.В. Шлейкиным и М.Л. Гольденбергом.

19.00 – в Городском доме культуры на пл. Кирова, 1 пройдет спектакль по пьесе Н. Саймона "Комики" в постановке А. Сергеева.

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