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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 8 апреля.
10.00. Администрация Петрозаводска, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
16.00. Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия. Открытие выставки Бориса Родина "И звучит Земли симфония" (живопись, резьба по дереву).
17.00. Детская музыкально-хоровая школа (Первомайский пр., 4А). Открытие выставки, посвященной 50-летию художественно-графического отделения Петрозаводского педагогического колледжа.
8-14 апреля. ЦСИ "Десяточка" (ул. Ключевая, 14). Всероссийские соревнования СЗФО среди школьных команд по волейболу "Серебряный мяч".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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