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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 26 мая.
26 мая – День российского предпринимательства.
10.00 – во Дворце творчества на ул. Островского, 26 пройдут городские открытые соревнования по авиа-киберспорту "Виртуальный пилот 2019" в рамках Открытого Регионального фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи "Онего Техно".
11.00 – на пл. Кирова и стадионе "Юность" состоится IX фестиваль "Город моей мечты".
15.00 – в Музыкальном колледже им. Раутио на ул. Свердлова, 25 пройдет отчётный концерт народного хора "Українська пісня" Общества украинской культуры "Калина".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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