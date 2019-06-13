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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 14 июня.
14 июня – День работников миграционной службы.
9.00 – в п. Чална на "Кукушкиной горе" пройдут республиканские соревнования среди вальщиков леса "Лесоруб–2019".
11.00 – в с. Винницы делегация из Карелии примет участие в Межрегиональной конференции вепсов – коренного малочисленного народа Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
16.30 – на ул. Красной, 8 состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.
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