"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 8 июля.

8 июля – День семьи, любви и верности.

10.00 – в администрации состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.00 – на ул. Энгельса, 2 пройдет заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

11.30 – на Онежской набережной на площадке у Речного вокзала состоится парад семьи.

14.00 – в ЗАГСе на ул. Еремеева,1 состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Вручение медалей "За любовь и верность".

16.00 – в Парке культуры и отдыха пройдет семейный ЭкоДень.

19.00 – состоится прямая линия "ВКонтакте" главы Карелии по мусорной реформе.