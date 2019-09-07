"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 9 сентября.

9 сентября – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Пряжинский и Прионежский районы.



10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.